В Одесі на території ЖК автомобіль наїхав на 2-річну дівчинку.

Про це повідомили в патрульній поліції Одеської області.

Увечері 1 червня в Київському районі на території житлового комплексу автомобіль наїхав на дворічну дівчинку. Як повідомили батьки, вони йшли до дитячого майданчика-дитина почала сама бігти, і в цей час виїжджала машина. Дівчинку доставили в лікарню.

Ще одна аварія сталася на вулиці Краснова. Водій "Опеля", повертаючи через подвійну суцільну лінію, зіткнувся з мотоциклом, який рухався по зустрічному напрямку. Мотоцикліста госпіталізували.

Нагадаємо, раніше спікер Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що в Чорному морі знаходиться один корабель-носій крилатих ракет.

Також повідомлялося, що ворог стягнув на острів Зміїний РСЗВ, а в морі прогримів вибух.

Крім того, Politeka.net писала, що розвідка розсекретила нову хитрість росіян навколо Одеси і блокади Чорного моря.