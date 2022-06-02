В Одесі на території ЖК автомобіль наїхав на 2-річну дівчинку.
Про це повідомили в патрульній поліції Одеської області.
Увечері 1 червня в Київському районі на території житлового комплексу автомобіль наїхав на дворічну дівчинку. Як повідомили батьки, вони йшли до дитячого майданчика-дитина почала сама бігти, і в цей час виїжджала машина. Дівчинку доставили в лікарню.
Ще одна аварія сталася на вулиці Краснова. Водій "Опеля", повертаючи через подвійну суцільну лінію, зіткнувся з мотоциклом, який рухався по зустрічному напрямку. Мотоцикліста госпіталізували.
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Нагадаємо, раніше спікер Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що в Чорному морі знаходиться один корабель-носій крилатих ракет.
Також повідомлялося, що ворог стягнув на острів Зміїний РСЗВ, а в морі прогримів вибух.
Крім того, Politeka.net писала, що розвідка розсекретила нову хитрість росіян навколо Одеси і блокади Чорного моря.