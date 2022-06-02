В Одессе на территории ЖК автомобиль наехал на 2-летнюю девочку.
Об этом сообщили в патрульной полиции Одесской области.
Вечером 1 июня в Киевском районе на территории жилого комплекса автомобиль наехал на двухлетнюю девочку. Как сообщили родители, они шли к детской площадке — ребенок начал сам бежать, и в это время выезжала машина. Девочку доставили в больницу.
Еще одна авария произошла на улице Краснова. Водитель «Опеля», поворачивая через двойную сплошную линию, столкнулся с мотоциклом, который двигался по встречному направлению. Мотоциклиста госпитализировали.
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Напомним, ранее спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что в Черном море находится один корабль – носитель крылатых ракет.
Также сообщалось, что враг стянул на остров Змеиный РСЗО, а в море прогремел взрыв.
Кроме того, Politeka.net писала, что разведка рассекретила новую хитрость россиян вокруг Одессы и блокады Черного моря.