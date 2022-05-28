Про це заявив у Телеграмі речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
«Наразі нам передано стільки ракет Harpoon, що тепер ми можемо потопити весь чф рф», - зазначив Братчук.
Він також оприлюднив відео про використання ракети.
За словами Братчука, ефективність ракети Harpoon була продемонстрована як під час випробувальних пусків, так і в бойових умовах.
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«Після виконання стартової гірки ракета знижується до висоти 15 м над рівнем моря і в подальшому здійснює маршовий політ. А потім знижується до 2 метрів і вражає ціль», - уточнив він.
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