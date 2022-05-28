Україна отримала достатньо протикорабельних ракет Harpoon, щоб потопити під час оборонних дій усі кораблі чф росії.

Про це заявив у Телеграмі речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

«Наразі нам передано стільки ракет Harpoon, що тепер ми можемо потопити весь чф рф», - зазначив Братчук.

Він також оприлюднив відео про використання ракети.

За словами Братчука, ефективність ракети Harpoon була продемонстрована як під час випробувальних пусків, так і в бойових умовах.

«Після виконання стартової гірки ракета знижується до висоти 15 м над рівнем моря і в подальшому здійснює маршовий політ. А потім знижується до 2 метрів і вражає ціль», - уточнив він.

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