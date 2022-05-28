Об этом заявил в Телеграмме представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.
«Сейчас нам передано столько ракет Harpoon, что теперь мы можем потопить весь чф рф», - отметил Братчук.
Он также обнародовал видео об использовании ракеты.
По словам Братчука, эффективность ракеты Harpoon была продемонстрирована как во время испытательных пусков, так и в боевых условиях.
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"После выполнения стартовой горки ракета снижается до высоты 15 м над уровнем моря и в дальнейшем совершает маршевый полет. А затем снижается до 2 метров и поражает цель", - уточнил он.
Напомним, Марченко подписал распоряжение о новом запрете в Одесской области.
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