Украина получила достаточно противокорабельных ракет Harpoon, чтобы потопить во время оборонительных действий все корабли чф России.

Об этом заявил в Телеграмме представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

«Сейчас нам передано столько ракет Harpoon, что теперь мы можем потопить весь чф рф», - отметил Братчук.

Он также обнародовал видео об использовании ракеты.

По словам Братчука, эффективность ракеты Harpoon была продемонстрирована как во время испытательных пусков, так и в боевых условиях.

"После выполнения стартовой горки ракета снижается до высоты 15 м над уровнем моря и в дальнейшем совершает маршевый полет. А затем снижается до 2 метров и поражает цель", - уточнил он.

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