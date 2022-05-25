В Одеській області заборонили проводити останні дзвоники та випускні вечори.
Про це повідомив директор Департаменту освіти та науки Одеської ОВА Олександр Лончак.
Розпорядження щодо скасування усіх урочистостей в регіоні 25 травня 2022 року підписав начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко. Заборону ввели через воєнний стан, який подовжили до 23 серпня. Всі освітні процеси в області відбуваються онлайн, тож випускних не може бути.
"Недоречно влаштовувати свята, коли в область привозять для поховання загиблих, а в громадах оголошують Дні жалоби. Коли по нас летять крилаті ракети й ніхто не знає, куди влучить наступна", – додав Олександр Лончак.
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