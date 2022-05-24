Про це, як пише Politeka.net, заявив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.
«Для цього ворог в тимчасово окупованому Криму виставляє комплекси С-400 і проводить певні роботи з облаштування та зміцнення своїх оборонних і наступальних дій на острові Зміїний», - повідомив Братчук.
Спікер Одеської ОВА підкреслив, що у сил ЗСУ багато роботи і вона буде виконана з честю і ефективно. Також представник Одеської ОВА звернувся до тих, «для кого війна, можливо, вже закінчилася і до тих, для кого війна залишається головною темою».
"Війна не закінчилася і триватиме, як би нам цього не хотілося. Але мета у нас одна і вона незмінна-повна перемога. Ворог йде і хоче знищити все, що у нас є, але не знищить нас», - підкреслив Братчук.
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Нагадаємо, в Одеській області введено заборону перебування в пляжних зонах, в межах прибережної захисної смуги моря, посилено контроль за узбережжям на предмет виявлення підозрілих або небезпечних предметів.
Також повідомлялось, що у Чорному морі помітили найновіший російський фрегат "Адмірал Макаров" - чим це загрожує.
Крім того Politeka.net писала, що Міноборони попередило про 16 ракет "Калібр" у Чорному морі.