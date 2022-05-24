Як повідомили в Оперативному командуванні «Південь», в Чорному морі корабельні угруповання окупантів продовжують виконувати завдання з блокування судноплавства та завдання ракетних ударів по різних областях України.

Тим часом в Одеській області введено заборону перебування в пляжних зонах, в межах прибережної захисної смуги моря, посилено контроль за узбережжям на предмет виявлення підозрілих чи небезпечних предметів.

«Будьте пильними та свідомими, не заважайте діям сил оборони та не розголошуйте дані про їх розташування і переміщення, виконання бойових завдань та тренувальних заходів, оперативно і чітко дійте за сигналами повітряної тривоги, ретельно перевіряйте інформацію і не піддавайтеся паніці. Бо паніка – також зброя ворога», - підкреслили в ОК «Південь».

Також повідомляється, що ході просування українських підрозділів по Миколаївщині в бік Херсонщини було виявлено декілька цивільних автівок із понівеченими та розстріляними тілами. Це свідчить про підрив автомобілів на замінованій ділянці місцевості, а також про обстріл колони.

«При спробі місцевих жителів евакуюватися, окупанти спочатку вказали їм як дозволений шлях по замінованій місцевості, а потім розстрілювали тих, хто вижив після підриву. Серед загиблих - двоє дітей молодшого шкільного віку», - повідомили в оперативному командуванні.

Нагадаємо, у Чорному морі помітили найновіший російський фрегат "Адмірал Макаров" - чим це загрожує.

Також Міноборони попередило про 16 ракет "Калібр" у Чорному морі.

Крім того повідомлялося, що окупанти завдали ракетного удару по пляжному туалету на Одещині.