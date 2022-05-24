Как сообщили в Оперативном командовании «Південь» в Черном море корабельные группировки оккупантов продолжают выполнять задачи по блокированию судоходства и нанесения ракетных ударов по разным областям Украины.

Между тем в Одесской области введен запрет пребывания в пляжных зонах, в пределах прибрежной защитной полосы моря, усилен контроль за побережьем на предмет выявления подозрительных или опасных предметов.

"Будьте бдительными и сознательными, не мешайте действиям сил обороны и не разглашайте данные об их расположения и перемещении, выполнении боевых задач и тренировочных мероприятий, оперативно и четко действуйте по сигналам воздушной тревоги, тщательно проверяйте информацию и не поддавайтесь панике. Потому что паника - также оружие врага", - подчеркнули в ОК "Південь".

Также сообщается, что в ходе продвижения украинских подразделений по Николаевщине в сторону Херсона было обнаружено несколько гражданских автомобилей с изувеченными и расстрелянными телами. Это свидетельствует о подрыве автомобилей на заминированном участке местности, а также об обстреле колонны.

«При попытке местных жителей эвакуироваться, оккупанты сначала указали им как разрешенный путь по заминированной местности, а затем расстреливали тех, кто выжил после подрыва. Среди погибших - двое детей младшего школьного возраста», - сообщили в Оперативном командовании.

Напомним, в Черном море заметили новейший российский фрегат "Адмирал Макаров" - чем это грозит.

Также Минобороны предупредило о 16 ракетах "Калибр" в Черном море.

Кроме того сообщалось, что оккупанты нанесли ракетный удар по пляжному туалету в Одесской области.