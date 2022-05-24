Как сообщили в Оперативном командовании «Південь» в Черном море корабельные группировки оккупантов продолжают выполнять задачи по блокированию судоходства и нанесения ракетных ударов по разным областям Украины.
Между тем в Одесской области введен запрет пребывания в пляжных зонах, в пределах прибрежной защитной полосы моря, усилен контроль за побережьем на предмет выявления подозрительных или опасных предметов.
"Будьте бдительными и сознательными, не мешайте действиям сил обороны и не разглашайте данные об их расположения и перемещении, выполнении боевых задач и тренировочных мероприятий, оперативно и четко действуйте по сигналам воздушной тревоги, тщательно проверяйте информацию и не поддавайтесь панике. Потому что паника - также оружие врага", - подчеркнули в ОК "Південь".
Также сообщается, что в ходе продвижения украинских подразделений по Николаевщине в сторону Херсона было обнаружено несколько гражданских автомобилей с изувеченными и расстрелянными телами. Это свидетельствует о подрыве автомобилей на заминированном участке местности, а также об обстреле колонны.
ВСУ сорвали план врага и освободили важный населенный пункт: "Россияне пытались..."
Оккупанты отбили у ВСУ недавно освобожденное село и готовятся завершить окружение: обновленная карта боев
Мощные взрывы прогремели в центре Киева, появилось фото с места: не исключена диверсия
Арестович записал видео с сообщением о своем изгнании из Офиса президента: "Считаю себя счастливым..."
"Добрый день, нам каюк": Арестович раскрыл украинцам, что от них скрывал
«При попытке местных жителей эвакуироваться, оккупанты сначала указали им как разрешенный путь по заминированной местности, а затем расстреливали тех, кто выжил после подрыва. Среди погибших - двое детей младшего школьного возраста», - сообщили в Оперативном командовании.
Напомним, в Черном море заметили новейший российский фрегат "Адмирал Макаров" - чем это грозит.
Также Минобороны предупредило о 16 ракетах "Калибр" в Черном море.
Кроме того сообщалось, что оккупанты нанесли ракетный удар по пляжному туалету в Одесской области.