Про це, звертаючись до жителів Одещини, заявили в Оперативному командуванні Південь.
Також там нагадали, що в гібридній війні ворог також веде боротьбу у свідомості, тому необхідно ретельно перевіряти інформацію, не піддаватися на провокації і довіряти тільки офіційним джерелам.
Що стосується ситуації в області - вона стабільна і контрольована, проте ймовірність ракетних атак дуже висока.
"Враховуючи, що до угруповання в Чорному морі з 7-х великих десантних кораблів і 2-х ракетних, з Севастополя висунувся один з новітніх кораблів Чорноморського флоту «Адмірал Макаров», слід враховувати, що ймовірність ракетних ударів ще підвищується», - підкреслили в ОК «Південь».
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"Адмірал Макаров" - військове судно ВМФ Росії, третій фрегат проекту 11356р ("Буревісник"), класу" Адмірал Григорович", один з новітніх кораблів російського флоту. Дислокується в тимчасово окупованому росіянами Севастополі. Названий на честь віце-адмірала Російського імператорського флоту, уродженця Миколаєва, Степана Макарова.
Судном керує колишній український військовий, уродженець Вінниччини, колаборант з Росією капітан 1 рангу Григорій Брєєв, який у 2014 зрадив присязі ЗСУ та склав присягу ЗС РФ.
Дані про зрадника опублікували на сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Нагадаємо, експерт пояснив, чому ЗСУ не повертатимуть Зміїний в осяжному майбутньому.
Також Міноборони попередило про 16 ракет "Калібр" у Чорному морі.
Повідомлялося, що окупанти завдали ракетного удару по пляжному туалету на Одещині.