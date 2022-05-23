"Не намагайтеся випробувати долю - не наражайте себе на небезпеку, яку несуть заміноване узбережжя і прибережні води, зокрема в штормову погоду. Залиште ворогові "гостинці", здатні зруйнувати його плани".

Про це, звертаючись до жителів Одещини, заявили в Оперативному командуванні Південь.

Також там нагадали, що в гібридній війні ворог також веде боротьбу у свідомості, тому необхідно ретельно перевіряти інформацію, не піддаватися на провокації і довіряти тільки офіційним джерелам.

Що стосується ситуації в області - вона стабільна і контрольована, проте ймовірність ракетних атак дуже висока.

"Враховуючи, що до угруповання в Чорному морі з 7-х великих десантних кораблів і 2-х ракетних, з Севастополя висунувся один з новітніх кораблів Чорноморського флоту «Адмірал Макаров», слід враховувати, що ймовірність ракетних ударів ще підвищується», - підкреслили в ОК «Південь».

"Адмірал Макаров" - військове судно ВМФ Росії, третій фрегат проекту 11356р ("Буревісник"), класу" Адмірал Григорович", один з новітніх кораблів російського флоту. Дислокується в тимчасово окупованому росіянами Севастополі. Названий на честь віце-адмірала Російського імператорського флоту, уродженця Миколаєва, Степана Макарова.

Судном керує колишній український військовий, уродженець Вінниччини, колаборант з Росією капітан 1 рангу Григорій Брєєв, який у 2014 зрадив присязі ЗСУ та склав присягу ЗС РФ.

Дані про зрадника опублікували на сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Нагадаємо, експерт пояснив, чому ЗСУ не повертатимуть Зміїний в осяжному майбутньому.

Також Міноборони попередило про 16 ракет "Калібр" у Чорному морі.

Повідомлялося, що окупанти завдали ракетного удару по пляжному туалету на Одещині.