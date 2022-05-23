Об этом, обращаясь к жителям Одесчины, заявили в Оперативном командовании Південь.
Также там напомнили, что в гибридной войне враг также ведет борьбу в сознании, поєтому необходимо тщательно проверять информацию, не поддаваться на провокации и доверять только официальнім источникам.
Что касается ситуации в области - она стабильная и контролируемая, однако вероятность ракетных атак очень высокая.
«Учитывая, что к группировке в Черном море из 7-х больших десантных кораблей и 2-х ракетных, из Севастополя выдвинулся один из новейших кораблей черноморского флота «Адмирал Макаров», следует учитывать, что вероятность ракетных ударов еще повышается», - подчеркнули в ОК «Південь».
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"Адмирал Макаров" - военное судно ВМФ России, третий фрегат проекта 11356Р ("Буревестник"), класса "Адмирал Григорьевич", один из новейших кораблей российского флота. Дислоцируется во временно оккупированном россиянами Севастополе. Назван в честь вицеадмирала российского императорского флота, уроженца Николаева, Степана Макарова.
Судном руководит бывший украинский военный, уроженец Винниччины, военный преступник и коллаборант с Россией капитан 1 ранга Григорий Бреев, который в 2014 предал присяге ВСУ и принял присягу ВС РФ.
Данные о предателе опубликовали на сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Напомним, эксперт объяснил, почему ВСУ не будут возвращать Змеиный в обозримом будущем.
Также Минобороны предупредило о 16 ракетах "Калибр" в Черном море.
Сообщалось, что оккупанты нанесли ракетный удар по пляжному туалету в Одесской области.