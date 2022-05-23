«Не пытайтесь испытать судьбу – не подвергайте себя опасности, которую несут заминированное побережье и прибрежные воды, в частности в штормовую погоду. Оставьте врагу «гостинцы», способные разрушить его планы».

Об этом, обращаясь к жителям Одесчины, заявили в Оперативном командовании Південь.

Также там напомнили, что в гибридной войне враг также ведет борьбу в сознании, поєтому необходимо тщательно проверять информацию, не поддаваться на провокации и доверять только официальнім источникам.

Что касается ситуации в области - она стабильная и контролируемая, однако вероятность ракетных атак очень высокая.

«Учитывая, что к группировке в Черном море из 7-х больших десантных кораблей и 2-х ракетных, из Севастополя выдвинулся один из новейших кораблей черноморского флота «Адмирал Макаров», следует учитывать, что вероятность ракетных ударов еще повышается», - подчеркнули в ОК «Південь».

"Адмирал Макаров" - военное судно ВМФ России, третий фрегат проекта 11356Р ("Буревестник"), класса "Адмирал Григорьевич", один из новейших кораблей российского флота. Дислоцируется во временно оккупированном россиянами Севастополе. Назван в честь вицеадмирала российского императорского флота, уроженца Николаева, Степана Макарова.

Судном руководит бывший украинский военный, уроженец Винниччины, военный преступник и коллаборант с Россией капитан 1 ранга Григорий Бреев, который в 2014 предал присяге ВСУ и принял присягу ВС РФ.

Данные о предателе опубликовали на сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Напомним, эксперт объяснил, почему ВСУ не будут возвращать Змеиный в обозримом будущем.

Также Минобороны предупредило о 16 ракетах "Калибр" в Черном море.

Сообщалось, что оккупанты нанесли ракетный удар по пляжному туалету в Одесской области.