Об этом, как пишет Politeka.net, заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
«Для этого враг во временно оккупированном Крыму выставляет комплексы С-400 и проводит определенные работы по обустройству и укреплению своих оборонных и наступальных действий на острове Змеиный», - сообщил Братчук.
Спикер Одесской ОВА подчеркнул, что у сил ВСУ много работы и она будет выполнена с честью и эффективно. Также представитель Одесской ОВА обратился к тем, «для кого война, возможно, уже закончилась и к тем, для кого война остается главной темой».
«Война не закончилась и будет продолжаться, как бы нам этого не хотелось. Но цель у нас одна и она неизменная – полная победа. Враг идет и хочет уничтожить все, что у нас есть, но не уничтожит нас», - подчеркнул Братчук.
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Напомним, в Одесской области введен запрет пребывания в пляжных зонах, в пределах прибрежной защитной полосы моря, усилен контроль за побережьем на предмет выявления подозрительных или опасных предметов.
Также сообщалось, что в Черном море заметили новейший российский фрегат "Адмирал Макаров" - чем это грозит.
Кроме того Politeka.net писала, что Минобороны предупредило о 16 ракетах "Калибр" в Черном море.