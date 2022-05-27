Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук перерахував кількість ризиків для тих, хто вирішить вийти на пляжі Одеси.

"Сьогодні ми маємо говорити про виховання у людей почуття безпеки власної, рідних та близьких. Це повернення до реалій, які сьогодні існують навколо нас - це війна.

Ми говоримо не лише про замінування пляжів. Я хочу нагадати про те, що для Одеси та області не даремно ці сигнали повітряної тривоги у нас лунають все частіше кожної доби. Ми маємо мінімум три ризики нанесення ракетних ударів - це кораблі чорноморського флоту, удари з тимчасово окупованого Криму, літаки стратегічної авіації.

Вони ж дурні ті орки - ракети летять, падають і можуть розриватися від своєї страрості у тому числі прямо над головами людей.

Кому стане легше, що руки, ноги, голови літатимуть над пляжем? Чужі чи ваші власні? І я особисто проти того, щоб такі курортні сезони оголошувати.

Але переважна більшість одеситів знаходиться у безпеці, тому що пляжі мінімально закриті", - каже Братчук.

Нагадаємо, Марченко підписав розпорядження про нову заборону на Одещині.

Також повідомлялось, що у Чорному морі помітили найновіший російський фрегат "Адмірал Макаров" - чим це загрожує.

Крім того Politeka.net писала, що Зеленський має план Б - хто керуватиме країною у разі загибелі президента України.