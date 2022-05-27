Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук перечислил количество рисков для тех, кто решит выйти на пляжи Одессы.
"Сегодня мы должны говорить о воспитании у людей чувства безопасности собственной, родных и близких. Это возвращение к реалиям, которые сегодня существуют вокруг нас - это война.
Мы говорим не только о заминировании пляжей. Я хочу напомнить о том, что для Одессы и области не зря эти сигналы воздушной тревоги у нас звучат все чаще каждые сутки. Мы имеем минимум три риски нанесения ракетных ударов - это корабли черноморского флота, удары с временно оккупированного Крыма, самолеты стратегической авиации.
Они же глупые те орки - ракеты летят, падают и могут разрываться от своей страсти в том числе прямо над головами людей.
Кому станет легче, что руки, ноги, головы будут летать над пляжем? Чужие или ваши собственные? И я лично против того, чтобы такие курортные сезоны объявлять.
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Но подавляющее большинство одесситов находится в безопасности, потому что пляжи минимально закрыты", - говорит Братчук.
Напомним, Марченко подписал распоряжение о новом запрете в Одесской области.
Также сообщалось, что в Черном море заметили новейший российский фрегат "Адмирал Макаров" - чем это грозит.
Кроме того Politeka.net писала, что у Зеленского есть план Б - кто будет руководить страной в случае гибели президента Украины.