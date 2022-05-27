Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук перечислил количество рисков для тех, кто решит выйти на пляжи Одессы.

"Сегодня мы должны говорить о воспитании у людей чувства безопасности собственной, родных и близких. Это возвращение к реалиям, которые сегодня существуют вокруг нас - это война.

Мы говорим не только о заминировании пляжей. Я хочу напомнить о том, что для Одессы и области не зря эти сигналы воздушной тревоги у нас звучат все чаще каждые сутки. Мы имеем минимум три риски нанесения ракетных ударов - это корабли черноморского флота, удары с временно оккупированного Крыма, самолеты стратегической авиации.

Они же глупые те орки - ракеты летят, падают и могут разрываться от своей страсти в том числе прямо над головами людей.

Кому станет легче, что руки, ноги, головы будут летать над пляжем? Чужие или ваши собственные? И я лично против того, чтобы такие курортные сезоны объявлять.

Но подавляющее большинство одесситов находится в безопасности, потому что пляжи минимально закрыты", - говорит Братчук.

Напомним, Марченко подписал распоряжение о новом запрете в Одесской области.

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