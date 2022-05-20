По Одещині нанесено черговий ракетний удар із застосуванням авіації.

Як повідомляє командування "Південь", ракетами повітряного базування ворог суттєво зіпсував повітря на півдні Одеської області.

Втілюючи один із знакових меседжів свого скаженого диктатора, рашисти, вочевидь, намагалися "замочити в сортирі" осередок нацизму. Зруйновано пляжну вбиральню.

Попередньо, крім безнадійно втраченої совісті та репутації агресора, інших втрат нема.

"Треба в туалеті вимикати геолокацію", "Найсиніша армія у світі проти вуличних туалетів. Це все від заздрищів, вони в рф під кущ ходять", "Скільки мільйонів вони на це витратили", - жартують люди у коментарях на Фейсбуці.

Нагадаємо, дві трагедії сталося за один день, герої з Одеси віддали свої життя за Україну, захищаючи Маріуполь.

Як писала Politeka.net, з'явилися кадри з місця нового ракетного удару по Одещині.

Також Politeka.net повідомляла, що обірвалося життя відомого офіцера, чий подвиг врятував українську морську авіацію.