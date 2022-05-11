В Мариуполе при обороне завода "Азовсталь" в один день погибли сразу двое одесситов.

О трагедии сообщает местное издание Vgorode cо ссылкой на друзей погибших в социальных сетях.

Одесситы Виталий Блажко и Станислав Узиков защищали Украину в составе полка "Азов". Герои погибли 8 мая.

Станиславу "Рихтеру" Узикову было всего 27 лет.

"Националист, боец "Азова", просто хороший паренек. Так ты и не закончил свой большой пеший переход в Румынию", – написал на своей странице в Facebook Александр Винницкий.

Виталий Блажко учился в Академии Внутренних Войск МВД Украины, защищал Украину на Донбассе еще с 2014 года.

"Виталий Блажко был смелым воином, навсегда будет в строю Азова и навсегда будет в памяти как настоящий воин и командир", – написал Валерий Нестерук на своей странице в Facebook.

Ранее также сообщалось, что в бою с российскими захватчиками в Мариуполе погиб украинский поэт из Черновцов Сергей Скальд. Он был бойцом полка "Азов" и одним из защитников завода "Азовсталь". Скальду было 43 года.

Напомним, украинская ведущая сообщила о трагедии в своей семье - на фронте погиб ее брат.

Как писала Politeka.net, Мариуполь потерял воина, который с первых дней защищал город от оккупантов.

Также Politeka.net сообщала, что оборвалась жизнь известного офицера, чей подвиг спас украинскую морскую авиацию.