Как пишет Politeka.net со ссылкой на ГСЧС Украины, пострадали 4 человека, из них 1 ребенок, поврежден легковой автомобиль.
«От ГСЧС привлекались 2 единицы техники и 5 спасателей, от местной пожарной команды Каролино-Бугаз 1 единица техники, 2 человека личного состава», - говорится в сообщении.
Напомним, враг нанес новый ракетный удар по Одесской области утром 16 мая.
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"В результате ракетного удара по Одесской области самолетами стратегической авиации, поврежден объект туристической инфраструктуры, разрушены здания, вспыхнул пожар. На месте работают спасатели и следственно-оперативная группа.
Враг продолжает атаковать поврежденный и неработающий мост через Днестровский лиман. Но попадает в мирных жителей. Предварительно, пострадали 2 взрослых и тяжело ранен маленький ребенок», - сообщали в оперативном командовании «Південь».
Также Politeka.net писала, что раскрыты вероятные планы врага на Одессу и область - корабли с полусотней ракет находятся в боеготовности.
Кроме того Politeka.net сообщала, что в Черном море заметили корабли и подводные лодки оккупантов: чего надо остерегаться одесситам.