В результате попадания крылатой ракеты произошло разрушение зданий туристической инфраструктуры и пожар.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на ГСЧС Украины, пострадали 4 человека, из них 1 ребенок, поврежден легковой автомобиль.

«От ГСЧС привлекались 2 единицы техники и 5 спасателей, от местной пожарной команды Каролино-Бугаз 1 единица техники, 2 человека личного состава», - говорится в сообщении.

Напомним, враг нанес новый ракетный удар по Одесской области утром 16 мая.

"В результате ракетного удара по Одесской области самолетами стратегической авиации, поврежден объект туристической инфраструктуры, разрушены здания, вспыхнул пожар. На месте работают спасатели и следственно-оперативная группа.

Враг продолжает атаковать поврежденный и неработающий мост через Днестровский лиман. Но попадает в мирных жителей. Предварительно, пострадали 2 взрослых и тяжело ранен маленький ребенок», - сообщали в оперативном командовании «Південь».

Также Politeka.net писала, что раскрыты вероятные планы врага на Одессу и область - корабли с полусотней ракет находятся в боеготовности.

Кроме того Politeka.net сообщала, что в Черном море заметили корабли и подводные лодки оккупантов: чего надо остерегаться одесситам.