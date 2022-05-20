По Одесской области нанесен очередной ракетный удар с применением авиации.
Как сообщает командование "Юг", ракетами воздушного базирования враг существенно испортил воздух на юге Одесской области.
Воплощая один из знаковых месседжей своего бешеного диктатора, рашисты, очевидно, пытались "замочить в сортире" очаг нацизма. Разрушена пляжная уборная.
Предварительно, кроме безнадежно утраченной совести и репутации агрессора, других потерь нет.
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"Надо в туалете выключать геолокацию", "Самая синяя армия в мире против уличных туалетов. Это все от зависти, они в рф под куст ходят", "Сколько миллионов они на это потратили", - шутят люди в комментариях на Фейсбуке.
Напомним, две трагедии случилось за один день, герои из Одессы отдали свои жизни за Украину, защищая Мариуполь.
Как писала Politeka.net, появились кадры с места нового ракетного удара по Одесчине.
Также Politeka.net сообщала, что оборвалась жизнь известного офицера, чей подвиг спас украинскую морскую авиацию.