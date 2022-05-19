Сергій Братчук потролив спікера МЗС РФ Захарову через слова про військову техніку на кіностудії

"Я б хотів відповісти Марії Захарової, що я підтверджую її слова. Там дійсно є військова техніка-раритетний автомобіль часів Другої світової війни, який використовується для зйомок фільмів.

Зараз ми очікуємо поповнення російських трофеїв, щоб знімати фільми про нашу, українську перемогу", - потролив Братчук представницю російського МЗС.

Нагадаємо, раніше Захарова "знайшла" військовий об'єкт на Одеській кіностудії: жителям пояснили маячню пропагандистів.

Нагадаємо, дві трагедії сталося за один день, герої з Одеси віддали свої життя за Україну, захищаючи Маріуполь.

Як писала Politeka.net, з'явилися кадри з місця нового ракетного удару по Одещині.

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