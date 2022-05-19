Сергій Братчук потролив спікера МЗС РФ Захарову через слова про військову техніку на кіностудії
"Я б хотів відповісти Марії Захарової, що я підтверджую її слова. Там дійсно є військова техніка-раритетний автомобіль часів Другої світової війни, який використовується для зйомок фільмів.
Зараз ми очікуємо поповнення російських трофеїв, щоб знімати фільми про нашу, українську перемогу", - потролив Братчук представницю російського МЗС.
Нагадаємо, раніше Захарова "знайшла" військовий об'єкт на Одеській кіностудії: жителям пояснили маячню пропагандистів.
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