Cергей Братчук потроллил спикера МИД РФ Захарову из-за слов о военной технике на киностудии
"Я бы хотел ответить Марии Захаровой, что я подтверждаю ее слова. Там действительно есть военная техника – раритетный автомобиль времен Второй мировой войны, который используется для съемок фильмов.
Сейчас мы ожидаем пополнение российских трофеев, чтобы снимать фильмы про нашу, украинскую победу", - потроллил Братчук представительницу российского МИД.
Напомним, ранее спикер МИД РФ Мария Захарова сообщила, что украинские военные якобы разместили вооружение и средства ПВО на Одесской киностудии.
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Напомним, две трагедии случилось за один день, герои из Одессы отдали свои жизни за Украину, защищая Мариуполь.
Как писала Politeka.net, появились кадры с места нового ракетного удара по Одесчине.
Также Politeka.net сообщала, что оборвалась жизнь известного офицера, чей подвиг спас украинскую морскую авиацию.