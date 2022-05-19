Cергей Братчук потроллил спикера МИД РФ Захарову из-за слов о военной технике на киностудии

"Я бы хотел ответить Марии Захаровой, что я подтверждаю ее слова. Там действительно есть военная техника – раритетный автомобиль времен Второй мировой войны, который используется для съемок фильмов.

Сейчас мы ожидаем пополнение российских трофеев, чтобы снимать фильмы про нашу, украинскую победу", - потроллил Братчук представительницу российского МИД.

Напомним, ранее спикер МИД РФ Мария Захарова сообщила, что украинские военные якобы разместили вооружение и средства ПВО на Одесской киностудии.

Напомним, две трагедии случилось за один день, герои из Одессы отдали свои жизни за Украину, защищая Мариуполь.

Как писала Politeka.net, появились кадры с места нового ракетного удара по Одесчине.

Также Politeka.net сообщала, что оборвалась жизнь известного офицера, чей подвиг спас украинскую морскую авиацию.