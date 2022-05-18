Речник МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що українські військові нібито розмістили озброєння і засоби ППО на Одеській кіностудії.
На марення Захарової та інших російських пропагандистів відреагувало керівництво Одеської кіностудії.
Як повідомляє керівництво, Зараз на Одеській кіностудії знаходиться у виробництві документальний фільм "військовий кутюр'є" режисера Бата Недича.
Ще два фільми - на стадії монтажу. Єдина військова техніка на кіностудії - це раритет Другої світової для зйомок кіно.
"У непростих умовах війни на Одеській кіностудії все ж триває кінопроцес! З метою безпеки більшість співробітників працюють віддалено. Знімальний процес відбувається на різних локаціях міста та області, – розповів директор кіностудії Андрій Осипов.
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Також прокоментував ситуацію військовий експерт, одесит Олександр Коваленко.
"Машка Захарова побачила на Одеській кіностудії ППО.
Побачила до білочки або після, не суть важливо. Важливо те, що точно так само як в готельних комплексах окупанти бачать якихось найманців, вони бачать ППО в міській забудові і без того багатостраждального об'єкта.
Очевидно, що один з наступних ракетних ударів окупантів буде по кіностудії, а це був анонс. Ось такий лицемірний анонс маніяка, що метається через безсилля і нікчемність з боку в бік.
Але є ще одне. Окупанти зараз використовують ракети з катастрофічною точністю. А це означає, що в небезпеці не тільки кіностудія.
Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!",- попередив Коваленко.
Нагадаємо, дві трагедії сталося за один день, герої з Одеси віддали свої життя за Україну, захищаючи Маріуполь.
Як писала Politeka.net, з'явилися кадри з місця нового ракетного удару по Одещині.
Також Politeka.net повідомляла, що обірвалося життя відомого офіцера, чий подвиг врятував українську морську авіацію.