Речник МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що українські військові нібито розмістили озброєння і засоби ППО на Одеській кіностудії.

На марення Захарової та інших російських пропагандистів відреагувало керівництво Одеської кіностудії.

"Машка Захарова побачила на Одеській кіностудії ППО.

Побачила до білочки або після, не суть важливо. Важливо те, що точно так само як в готельних комплексах окупанти бачать якихось найманців, вони бачать ППО в міській забудові і без того багатостраждального об'єкта.

Очевидно, що один з наступних ракетних ударів окупантів буде по кіностудії, а це був анонс. Ось такий лицемірний анонс маніяка, що метається через безсилля і нікчемність з боку в бік.

Але є ще одне. Окупанти зараз використовують ракети з катастрофічною точністю. А це означає, що в небезпеці не тільки кіностудія.

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!",- попередив Коваленко.

Нагадаємо, дві трагедії сталося за один день, герої з Одеси віддали свої життя за Україну, захищаючи Маріуполь.

Як писала Politeka.net, з'явилися кадри з місця нового ракетного удару по Одещині.

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