Спикер МИД РФ Мария Захарова сообщила, что украинские военные якобы разместили вооружение и средства ПВО на Одесской киностудии.
На бред Захаровой и других российских пропагандистов отреагировало руководство Одесской киностудии.
Как сообщает руководство, сейчас на Одесской киностудии находится в производстве документальный фильм «Военный кутюрье» режиссера Бата Недича.
Еще два фильма – на стадии монтажа. Единственная военная техника на киностудии — это раритет Второй мировой для съемок кино.
"В непростых условиях войны на Одесской киностудии все же продолжается кинопроцесс! В целях безопасности большинство сотрудников работают удаленно. Съемочный процесс происходит на разных локациях города и области, – рассказал директор киностудии Андрей Осипов.
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Также прокомментировал ситуацию военный эксперт, одессит Александр Коваленко.
"Машка Захарова увидела на Одесской киностудии ПВО.
Увидела до белочки или после, не суть важно. Важно то, что точно так же как в гостиничных комплексах оккупанты видят неких наёмников, они видят ПВО в городской застройке и без того многострадального объекта.
Очевидно, что один из следующих ракетных ударов оккупантов будет по киностудии, а это был анонс. Вот такой лицемерный анонс маньяка, мечущегося из-за бессилия и никчёмности из стороны в сторону.
Но есть ещё одно. Оккупанты сейчас используют ракеты с катастрофической точностью. А это означает, что в опасности не только киностудия.
Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", - предупредил Коваленко.
Напомним, две трагедии случилось за один день, герои из Одессы отдали свои жизни за Украину, защищая Мариуполь.
Как писала Politeka.net, появились кадры с места нового ракетного удара по Одесчине.
Также Politeka.net сообщала, что оборвалась жизнь известного офицера, чей подвиг спас украинскую морскую авиацию.