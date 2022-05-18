Спикер МИД РФ Мария Захарова сообщила, что украинские военные якобы разместили вооружение и средства ПВО на Одесской киностудии.

На бред Захаровой и других российских пропагандистов отреагировало руководство Одесской киностудии.

"Машка Захарова увидела на Одесской киностудии ПВО.

Увидела до белочки или после, не суть важно. Важно то, что точно так же как в гостиничных комплексах оккупанты видят неких наёмников, они видят ПВО в городской застройке и без того многострадального объекта.

Очевидно, что один из следующих ракетных ударов оккупантов будет по киностудии, а это был анонс. Вот такой лицемерный анонс маньяка, мечущегося из-за бессилия и никчёмности из стороны в сторону.

Но есть ещё одно. Оккупанты сейчас используют ракеты с катастрофической точностью. А это означает, что в опасности не только киностудия.

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", - предупредил Коваленко.

Напомним, две трагедии случилось за один день, герои из Одессы отдали свои жизни за Украину, защищая Мариуполь.

Как писала Politeka.net, появились кадры с места нового ракетного удара по Одесчине.

Также Politeka.net сообщала, что оборвалась жизнь известного офицера, чей подвиг спас украинскую морскую авиацию.