Колишній одеський політик і кримінальний авторитет Ігор Марков на ефірі у пропагандиста Соловйова схвалив бомбардування рідного міста російськими військовими.

На це звернув увагу журналіст Денис Казанський.

"Екс-регіонал Марков, який 2014 року підтримав анексію Криму, втік з України в росію і став закликати до агресії проти нашої країни, днями виступаючи на ефірі у Соловйова, звернувся до одеситів.

У цьому зверненні він визнав, що росія обстрілює місто, але запевнив, що це відбувається "для їхнього блага" і що нібито "неонацисти не залишили іншого вибору".

Раніше вони ще щось брехали, розповідали, що українці бомблять самі себе. То тепер вони вже навіть не намагаються щось складати в своє виправдання, а так і кажуть: "так, це ми вас бомбимо, обстрілюємо ракетами, по житлових будинках б'ємо, несучи життя жінок і дітей, але це все для вашого блага. Просто нам не залишили ніяких інших варіантів".

Про те, що був варіант не розв'язувати цю тупу, безглузду війну, не нападати на сусідню державу, не бомбити Одесу - Марков чомусь не згадав.

І зрозуміло чому. Вже дуже він хоче хоче повернутися в Одесу гауляйтером, навіть якщо доведеться Одесу зрівняти з землею як Маріуполь. Його це повністю влаштовує. Тому він буде виправдовувати будь-які злочинні дії російського керівництва, на яке він працює", - говорить Денис Казанський.

Нагадаємо, ворог наніс новий ракетний удар по Одещині зранку 16 травня.

Також Politeka.net писала, що розкрито ймовірні плани ворога на Одесу і область - кораблі з півсотнею ракет знаходяться в боєготовності.

Крім того Politeka.net писала, що у Чорному морі помітили кораблі і підводні човни окупантів: чого треба остерігатися одеситам.