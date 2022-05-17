Колишній одеський політик і кримінальний авторитет Ігор Марков на ефірі у пропагандиста Соловйова схвалив бомбардування рідного міста російськими військовими.
На це звернув увагу журналіст Денис Казанський.
"Екс-регіонал Марков, який 2014 року підтримав анексію Криму, втік з України в росію і став закликати до агресії проти нашої країни, днями виступаючи на ефірі у Соловйова, звернувся до одеситів.
У цьому зверненні він визнав, що росія обстрілює місто, але запевнив, що це відбувається "для їхнього блага" і що нібито "неонацисти не залишили іншого вибору".
Раніше вони ще щось брехали, розповідали, що українці бомблять самі себе. То тепер вони вже навіть не намагаються щось складати в своє виправдання, а так і кажуть: "так, це ми вас бомбимо, обстрілюємо ракетами, по житлових будинках б'ємо, несучи життя жінок і дітей, але це все для вашого блага. Просто нам не залишили ніяких інших варіантів".
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Про те, що був варіант не розв'язувати цю тупу, безглузду війну, не нападати на сусідню державу, не бомбити Одесу - Марков чомусь не згадав.
І зрозуміло чому. Вже дуже він хоче хоче повернутися в Одесу гауляйтером, навіть якщо доведеться Одесу зрівняти з землею як Маріуполь. Його це повністю влаштовує. Тому він буде виправдовувати будь-які злочинні дії російського керівництва, на яке він працює", - говорить Денис Казанський.
Нагадаємо, ворог наніс новий ракетний удар по Одещині зранку 16 травня.
Також Politeka.net писала, що розкрито ймовірні плани ворога на Одесу і область - кораблі з півсотнею ракет знаходяться в боєготовності.
Крім того Politeka.net писала, що у Чорному морі помітили кораблі і підводні човни окупантів: чого треба остерігатися одеситам.