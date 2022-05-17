Відділом поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 встановлюється місце знаходження Богдана Димова, 2015 року народження.

Як повідомили у пресслужбі ГУНП, він вчора пішов гуляти зі старшим родичем і наразі місце знаходження дитини невідоме.

Прикмети: худорлявої статури, волосся русяве, коротке.

Був одягнений: у джинси сірого кольору, кросівки жовто-синього кольору, шолом чорного кольору. Був з самокатом синього кольору з картинками.

Нагадаємо, ворог наніс новий ракетний удар по Одещині зранку 16 травня.

Також Politeka.net писала, що розкрито ймовірні плани ворога на Одесу і область - кораблі з півсотнею ракет знаходяться в боєготовності.

Крім того Politeka.net писала, що у Чорному морі помітили кораблі і підводні човни окупантів: чого треба остерігатися одеситам.





