Відділом поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 встановлюється місце знаходження Богдана Димова, 2015 року народження.
Як повідомили у пресслужбі ГУНП, він вчора пішов гуляти зі старшим родичем і наразі місце знаходження дитини невідоме.
Прикмети: худорлявої статури, волосся русяве, коротке.
Був одягнений: у джинси сірого кольору, кросівки жовто-синього кольору, шолом чорного кольору. Був з самокатом синього кольору з картинками.
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Нагадаємо, ворог наніс новий ракетний удар по Одещині зранку 16 травня.
Також Politeka.net писала, що розкрито ймовірні плани ворога на Одесу і область - кораблі з півсотнею ракет знаходяться в боєготовності.
Крім того Politeka.net писала, що у Чорному морі помітили кораблі і підводні човни окупантів: чого треба остерігатися одеситам.