Отделом полиции № 4 Одесского районного управления полиции № 1 устанавливается место нахождения Богдана Дымова, 2015 года рождения.
Как сообщили в прессслужбе ГУНП, он вчера пошел гулять со старшим родственником и сейчас место нахождения ребенка неизвестно.
Приметы: худощавого телосложения, волосы русые, короткие.
Был одет: в джинсы серого цвета, кроссовки желто-синего цвета, шлем черного цвета. Был с самокатом синего цвета с картинками.
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Напомним, враг нанес новый ракетный удар по Одесской области утром 16 мая.
Также Politeka.net писала, что раскрыты вероятные планы врага на Одессу и область - корабли с полусотней ракет находятся в боеготовности.
Кроме того Politeka.net сообщала, что в Черном море заметили корабли и подводные лодки оккупантов: чего надо остерегаться одесситам.