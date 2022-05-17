Отделом полиции № 4 Одесского районного управления полиции № 1 устанавливается место нахождения Богдана Дымова, 2015 года рождения.

Как сообщили в прессслужбе ГУНП, он вчера пошел гулять со старшим родственником и сейчас место нахождения ребенка неизвестно.

Приметы: худощавого телосложения, волосы русые, короткие.

Был одет: в джинсы серого цвета, кроссовки желто-синего цвета, шлем черного цвета. Был с самокатом синего цвета с картинками.

Напомним, враг нанес новый ракетный удар по Одесской области утром 16 мая.

Также Politeka.net писала, что раскрыты вероятные планы врага на Одессу и область - корабли с полусотней ракет находятся в боеготовности.

Кроме того Politeka.net сообщала, что в Черном море заметили корабли и подводные лодки оккупантов: чего надо остерегаться одесситам.





