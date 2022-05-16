Вдень 16 травня 2022 року в Одесі зіткнулися трамвай сьомого маршруту та вантажівка.

Про це повідомляє Суспільне.

Аварія сталася на перетині вулиці Паустовського та проспекту Добровольського. На момент ДТП у вагоні перебували пасажири. На разі деталі аварії уточнюються.

Нагадаємо, ворог наніс новий ракетний удар по Одещині зранку 16 травня.

Також Politeka.net писала, що розкрито ймовірні плани ворога на Одесу і область - кораблі з півсотнею ракет знаходяться в боєготовності.

Крім того Politeka.net писала, що у Чорному морі помітили кораблі і підводні човни окупантів: чого треба остерігатися одеситам.