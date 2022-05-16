Вдень 16 травня 2022 року в Одесі зіткнулися трамвай сьомого маршруту та вантажівка.
Про це повідомляє Суспільне.
Аварія сталася на перетині вулиці Паустовського та проспекту Добровольського. На момент ДТП у вагоні перебували пасажири. На разі деталі аварії уточнюються.
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Нагадаємо, ворог наніс новий ракетний удар по Одещині зранку 16 травня.
Також Politeka.net писала, що розкрито ймовірні плани ворога на Одесу і область - кораблі з півсотнею ракет знаходяться в боєготовності.
Крім того Politeka.net писала, що у Чорному морі помітили кораблі і підводні човни окупантів: чого треба остерігатися одеситам.