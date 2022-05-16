Днем 16 мая 2022 года в Одессе столкнулись трамвай седьмого маршрута и грузовик.
Об этом сообщает Суспільне.
Авария произошла на пересечении улицы Паустовского и проспекта Добровольского. На момент ДТП в вагоне находились пассажиры. На данный момент детали аварии уточняются.
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Напомним, враг нанес новый ракетный удар по Одесской области утром 16 мая.
Также Politeka.net писала, что раскрыты вероятные планы врага на Одессу и область - корабли с полусотней ракет находятся в боеготовности.
Кроме того Politeka.net сообщала, что в Черном море заметили корабли и подводные лодки оккупантов: чего надо остерегаться одесситам.