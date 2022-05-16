Днем 16 мая 2022 года в Одессе столкнулись трамвай седьмого маршрута и грузовик.

Об этом сообщает Суспільне.

Авария произошла на пересечении улицы Паустовского и проспекта Добровольского. На момент ДТП в вагоне находились пассажиры. На данный момент детали аварии уточняются.

Напомним, враг нанес новый ракетный удар по Одесской области утром 16 мая.

Также Politeka.net писала, что раскрыты вероятные планы врага на Одессу и область - корабли с полусотней ракет находятся в боеготовности.

Кроме того Politeka.net сообщала, что в Черном море заметили корабли и подводные лодки оккупантов: чего надо остерегаться одесситам.