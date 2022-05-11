Багато прибічників путіна в Одесі поміняли свою точку зору під час війни.

Про це заявила одеська журналістка Зоя Казанжи.

"У мене є така жорстка фраза - я ії кажу, спираючись на власний досвід: коли навкруги все закінчується - в Одесі лише починається. Ми розуміємо, що оці дії почалися (ракетні обстріли -ред.) на 9 травня, 2 травня було теж не дуже весело.

Тому що Одеса - це як раз те місто, яке було згадано в тій доповіді путіна 24 лютого. Він сказав, що вони будуть мститися Одесі, всі будуть покарані, хто був причетний до 2 травня і таке інше.

Я боюся показової порки, як ії називають, тому що ніхто не вибачить Одесі оце прагнення до свободи і незалежності.

Російські війська вважали, що їх зустрічатимуть з квітами і обіймами. Такого не відбудеться, тому що навіть такі одесити з певними вадами, вавками в голові, які розповідали, що "росія для нас брати і сестри", дуже різко поміняли свою точку зору.

Перший обстріл Одеси, який відбувся 24 лютого, і Подільську, де загинуло багато людей...

Тоді в Одесі за іронією долі знайома моєї подруги, яка увесь час розповідала, що путін не буде стріляти по цивільним об'єктам. І потім ці ракети влучили в ії автотранспортне підприємство. Вона кричала: "він же обіцяв не бомбити мирне населення". І ця людина зараз дуже швидко зібралась і поїхала не в росію, а в Німеччину і просто спостерігає звідти, що відбувається тут.

Те, що Одеса - українське місто вже ніхто не піддає ніяким сумнівам", - стверджує Зоя Казанжи.

Нагадаємо, експерт відповів, скільки ще місяців росія здатна воювати навіть без нових озброєнь.

Також повідомлялося, що в Одесі п'ятеро любителів "русского мира" влаштували переполох: поліція видала подробиці.

Крім того Politeka.net писала, що окупанти випустили на Одещині три ракети типу «Кинжал» з літака стратегічної авіації Ту-22.