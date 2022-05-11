Многие сторонники путина в Одессе поменяли свою точку зрения во время войны.

Об этом заявила одесская журналистка Зоя Казанжи.

"У меня есть такая жесткая фраза - я говорю, опираясь на собственный опыт: когда вокруг все заканчивается - в Одессе только начинается. Мы понимаем, что эти действия начались (ракетные обстрелы - ред.) на 9 мая, 2 мая было тоже не очень весело.

Потому что Одесса - это как раз тот город, который был упомянут в том докладе путина 24 февраля. Он сказал, что они будут мстить Одессе, все будут наказаны, кто был причастен ко 2 мая и все такое.

Я боюсь показательной порки, как ее называют, потому что никто не простит Одессе это стремление к свободе и независимости.

Русские войска считали, что их будут встречать с цветами и объятиями. Такого не произойдет, потому что даже такие одесситы с определенными недостатками, вавками в голове, которые рассказывали, что "россия для нас братья и сестры", очень резко поменяли свою точку зрения.

Первый обстрел Одессы, который состоялся 24 февраля, и Подольске, где погибло много людей...

Тогда в Одессе по иронии судьбы знакомая моей подруги, которая все время рассказывала, чтопПутин не будет стрелять по гражданским объектам. И потом эти ракеты попали в ее автотранспортное предприятие. Она кричала: "он же обещал не бомбить мирное население". И этот человек сейчас очень быстро собрался и поехал не в россию, а в Германию и просто наблюдает оттуда, что происходит здесь.

То, что Одесса - украинский город уже никто не подвергает никаким сомнениям", - утверждает Зоя Казанжи.

Напомним, эксперт ответил, сколько еще месяцев россия способна воевать даже без новых вооружений.

Также сообщалось, что в Одессе пятеро любителей "русского мира" устроили переполох: полиция выдала подробности.

Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты выпустили в Одесской области три ракеты типа "Кинжал" с самолета стратегической авиации Ту-22.