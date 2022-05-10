За минулу добу в Одесі затримали п'ятьох осіб за використання символіки країни-агресора.

Про це повідомляє речник патрульної поліції в Одеській області Алла Марченко.

Так, в Суворовському районі затримали чоловіка, у якого вдома знайшли прапори країни-агресора, а в Київському районі у відділення поліції був доставлений чоловік в одязі з символікою СРСР.

У Малиновському районі у відділення поліції доставили двох порушників, які голосно слухали в квартирі гімн країни-агресора.

Завдяки пильності городян за добу в відділення поліції було доставлено п'ять громадян з символікою російської федерації.

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