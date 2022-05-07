Війська рф намагаються проводити в Одеській області більш інтенсивну повітряну розвідку.
Про повідомив спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук
Він вказав, що в Одесі ніч пройшла без обстрілів, вранці 7 травня звучали сигнали повітряної тривоги. Працювали українські сили ППО.
"Під ранок прозвучали сигнали повітряної тривоги. Але свої бойові завдання виконали наші сили протиповітряної оборони. Подробиці-дещо пізніше", - йдеться в повідомленні.
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За його словами, сили оборони області продовжують виконувати бойові завдання за певними напрямками.
Братчук закликав жителів Одеської області уникати можливих провокацій, оскільки окупанти посилюють свої Інформаційно-психологічні спецоперації.
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