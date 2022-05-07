Войска рф пытаются проводить в Одесской области более интенсивную воздушную разведку.

Об сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук

Он указал, что в Одессе ночь прошла без обстрелов, утром 7 мая звучали сигналы воздушной тревоги. Работали украинские силы ПВО.

"Под утро прозвучали сигналы воздушной тревоги. Но свои боевые задачи выполнили наши силы противовоздушной обороны. Подробности – несколько позже", - говорится в сообщении.

По его словам, силы обороны области продолжают выполнять боевые задания по определенным направлениям.

Братчук призвал жителей Одесской области избегать возможных провокаций, поскольку оккупанты усиливают свои информационно-психологические спецоперации.

Напомним, в Одессе и области усиливают комендантский час: сколько он продлится.

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