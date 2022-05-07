На війні з росією загинув лейтенант Збройних сил України Максим Мединський з Болградського району Одеської області.

Про це повідомили у міській раді з посиланням на мера міста Сергія Димитрієва.

За інформацію від міської ради, Максим Мединський захищав українську землю з 2014 року:

"Не вагаючись ні на мить наш земляк почав захищати Україну ще в далекому 2014 році, коли Україна почала виборювати справжню самостійність та незалежність, виконуючи свій військовий та громадський обов'язок.

Ніякі слова втіхи не зможуть повернути сина, чоловіка та батька, жодні слова співчуття його родині не затьмарять біль та відчай які вони відчувають.

Його приклад - любити та захищати Батьківщину у будь-яку мить, повинен стати для нас всіх взірцем безкорисного, мужнього та патріотичного відношення до землі на якій ми живемо.

Зараз, як ніколи ми повинні бути єдині та дати достойну відсіч ворогу, задля миру в нашій країні та незалежності і процвітання майбутнього покоління України. Вічна пам'ять Герою!"

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Також Politeka.net писала, що, за словами Олега Жданова, росіяни можуть скористатися "москітними" можливостями свого флоту.

Крім того Politeka.net повідомляла, що молодий лейтенант з Одеси віддав своє життя за Україну.