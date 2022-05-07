На войне с россией погиб лейтенант Вооруженных сил Украины Максим Мединский из Болградского района Одесской области.

Об этом сообщили в городском совете со ссылкой на мэра города Сергея Димитриева.

За информацию от городского совета, Максим Мединский защищал украинскую землю с 2014 года:

"Не колеблясь ни на мгновение наш земляк начал защищать Украину еще в далеком 2014 году, когда Украина начала бороться за настоящую самостоятельность и независимость, выполняя свой военный и общественный долг.

Никакие слова утешения не смогут вернуть сына, мужа и отца, никакие слова сочувствия его семье не омрачат боль и отчаяние которые они испытывают.

Его пример - любить и защищать Родину в любую минуту, должен стать для нас всех образцом бескорыстного, мужественного и патриотического отношения к земле на которой мы живем.

Сейчас, как никогда мы должны быть едины и дать достойный отпор врагу, ради мира в нашей стране и независимости и процветания будущего поколения Украины. Вечная память Герою!"

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