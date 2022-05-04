Як пише Politeka.net, українці вже 70-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. За цей час ворог зазнав величезних втрат, але без жертв з українського боку не обходиться. Так, сьогодні, четвертого травня, стало відомо, що 22-річний житель Одеської області Олександр Пархоменко загинув у боях за Україну. Про це повідомляє "Суспільне"з посиланням на Візирську громаду.
У 2020 році хлопець хлопець пішов на службу в Нацгвардію і був учасником ООС. Під час російського вторгнення він перебував у найгарячіших точках: Мелітополі та Донецькій області. Алексанр був у складі диверсійно-розвідувальної групи в підрозділі спецпризначення.
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