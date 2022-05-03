На під'їзді до Одеси виникли гігантські затори після затяжної комендантської години, яка тривала з 22:00 першого травня і до 05:00 третього травня.

Відео заторів показали в групі соціальної мережі Facebook "Одеса як вона є".

Хтось із водіїв зняв на відео трафік на трасі у напрямку Одеси, на якому не видно кінця автомобільного затору.

Варто зауважити, що в Одесі влада вирішила запровадити подовжену комендантську годину. Під час неї заборонялося перебувати на вулицях міста без спецперепусток, не працював громадський транспорт. Працювали виключно медики та рятувальники.

В одеській мерії пояснювали, що такі заходи безпеки запровадили через роковини сутичок 2 травня 2014 року.

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