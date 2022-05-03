На подъезде к Одессе возникли гигантские пробки после затяжного комендантского часа, которая длилась с 22:00 первого мая и до 05:00 третьего мая.
Видео пробок показали в группе социальной сети Facebook "Одесса как она есть".
Кто-то из водителей снял на видео трафик на трассе в направлении Одессы, на котором не видно конца автомобильного затора.
Стоит заметить, что в Одессе власти решили ввести продленный комендантский час. Во время нее запрещалось находиться на улицах города без спецпропусков, не работал общественный транспорт. Работали исключительно медики и спасатели.
В одесской мэрии объясняли, что такие меры безопасности ввели из-за годовщины столкновений 2 мая 2014 года.
Угроза из Приднестровья: какую цель преследуют оккупанты
В Одесской области снова звучат взрывы, оккупанты нанесли ракетный удар: что известно
"Работает Байрактар": оккупантские катера поплатились за то, что сунулись на Одесчину, видео
Уже принял решение: Кремль готовится к нападению на еще одну страну
Мощный торнадо и град размером с грейпфрут: стихия смела множество домов, есть погибшие
Напомним, оккупантские катера поплатились за то, что сунулись в Одесскую область, Видео
А еще Politeka сообщала, что враг активизировался в море после удара ВСУ по змеиному
Также Politeka писала, что Труханов ответил на угрозы Путина по поводу 2 мая