На подъезде к Одессе возникли гигантские пробки после затяжного комендантского часа, которая длилась с 22:00 первого мая и до 05:00 третьего мая.

Видео пробок показали в группе социальной сети Facebook "Одесса как она есть".

Кто-то из водителей снял на видео трафик на трассе в направлении Одессы, на котором не видно конца автомобильного затора.

Стоит заметить, что в Одессе власти решили ввести продленный комендантский час. Во время нее запрещалось находиться на улицах города без спецпропусков, не работал общественный транспорт. Работали исключительно медики и спасатели.

В одесской мэрии объясняли, что такие меры безопасности ввели из-за годовщины столкновений 2 мая 2014 года.

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