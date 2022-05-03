Рятувальники показали, що залишилося на місці удару, в якому загинула дитина.

З’явилося відео з результатами ракетного удару по Одесі ввечері в понеділок, 2 травня, внаслідок якого одна дитина загинула і ще одна отримала поранення. Кадри опублікувала пресслужба ДСНС.

Ракета окупантів влучила в житлову будівлю, коли там перебувало 5 осіб.

14-річна дитина загинула, ще одна неповнолітня доставлена до лікарні, їй надається медична допомога.

Внаслідок удару житловий будинок загорівся. Крім того, постраждала будівля релігійної установи, розташованої біля будинку.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні уточнив, що росіяни влучили ракетою в одеських гуртожиток.

"В Одесі вбили хлопчика 14 років, поранили дівчинку 17 років, у неї осколкові поранення. Що це взагалі? Для чого? Чим РФ загрожували ці діти і гуртожиток?" – сказав президент.

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