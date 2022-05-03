З’явилося відео з результатами ракетного удару по Одесі ввечері в понеділок, 2 травня, внаслідок якого одна дитина загинула і ще одна отримала поранення. Кадри опублікувала пресслужба ДСНС.
Ракета окупантів влучила в житлову будівлю, коли там перебувало 5 осіб.
14-річна дитина загинула, ще одна неповнолітня доставлена до лікарні, їй надається медична допомога.
Внаслідок удару житловий будинок загорівся. Крім того, постраждала будівля релігійної установи, розташованої біля будинку.
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Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні уточнив, що росіяни влучили ракетою в одеських гуртожиток.
"В Одесі вбили хлопчика 14 років, поранили дівчинку 17 років, у неї осколкові поранення. Що це взагалі? Для чого? Чим РФ загрожували ці діти і гуртожиток?" – сказав президент.
Нагадаємо, окупантські катери поплатилися за те, що сунулися на Одещину, відео
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