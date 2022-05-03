Спасатели показали, что осталось на месте удара, в котором погиб ребенок.

Появилось видео с результатами ракетного удара по Одессе вечером в понедельник, 2 мая, в результате которого один ребенок погиб и еще один получил ранения. Кадры опубликовала пресс-служба ГСЧС.

Ракета оккупантов попала в жилое здание, когда там находилось 5 человек.

14-летний ребенок погиб, еще один несовершеннолетний доставлен в больницу, ему оказывается медицинская помощь.

В результате удара жилой дом загорелся. Кроме того, пострадало здание религиозного учреждения, расположенного возле дома.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении уточнил, что россияне попали ракетой в одесских общежитие.

"В Одессе убили мальчика 14 лет, ранили девочку 17 лет, у нее осколочные ранения. Что это вообще? Для чего? Чем РФ угрожали эти дети и общежитие?"– сказал президент.

Напомним, оккупантские катера поплатились за то, что сунулись в Одесскую область, Видео

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