Як пише Politeka.net, українці вже 68-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Незважаючи на те, що ворог не зміг дійти до Одеси, це не заважає росіянам обстрілювати місто далекими ракетами. І сьогодні, другого травня, під час повітряної тривоги стало відомо про потужний вибух. Про це повідомляють безліч тг-каналів, включаючи "УНІАН", який опублікував перші знімки.
"За інформацією очевидців, в Одесі пролунав потужний вибух. У місті триває повітряна тривога, людей просять залишатися в укриттях.
Попередньо, ракета прилетіла в інфраструктурний об'єкт", - написано було в повідомленні.
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