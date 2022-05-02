Второго мая во время вечерней воздушной тревоги прогремел мощный взрыв.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 68-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Несмотря на то, что враг не смог дойти до Одессы, это не мешает россиянам обстреливать город дальними ракетами. И сегодня, второго мая, во время воздушной тревоги стало известно о мощном взрыве. Об этом сообщают множество тг-каналов, включая "УНИАН", который опубликовал первые снимки.

"По информации очевидцев, в Одессе раздался мощный взрыв. В городе длится воздушная тревога, людей просят оставаться в укрытиях.

Предварительно, ракета прилетела в инфраструктурный объект", - написано было в сообщении.

После этого появилась дополнительная информация от городских властей Одессы:

"По Одесщине нанесен очередной ракетный удар.

Есть попадание в объекты городской инфраструктуры Одессы, в частности повреждено одно из религиозных сооружений.

Информация о пострадавших уточняется".

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