Рано вранці другого травня біля острова Зміїний Одеської області були знищені два російських катери типу Раптор.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Сьогодні на світанку біля острова Зміїний були знищені два російських катери типу Раптор. Працює Байрактар. Разом до перемоги!" ,- написав Головнокомандувач, опублікувавши також яскраве відео ліквідації ворожих маломірних суден.

За лічені хвилини відео зібрало безліч коментарів: "Молодці, успіхів! Бички сподіваються", "Як файно горять!", "Це відкриття пляжного сезону. Разом до перемоги!", "Спонсор дайвінгу в Чорному морі - ЗСУ", "Зміїний буде для орків Чорнобаївкою?".

Патрульні катери проекту 03160 "Раптор" відносяться до кораблів 4-го рангу у ВМФ ЗС Росії.

Катери призначені для патрулювання, проведення пошуково-рятувальних операцій, перекидання десанту в прибережній зоні морів, протоках і гирлах річок у світлий і темний час доби при максимальному видаленні до 100 миль від пункту базування. Також вони можуть входити до складу великого десантного корабля або універсального десантного корабля, розташовуючись в док-камері або на борту.

Нагадаємо, в березні такий "Раптор" був відправлений на дно під Маріуполем.

Також повідомлялося, що ворог активізувався в Чорному морі після удару ЗСУ по Зміїному.

Крім того Politeka.net писала, що з'явилося пояснення, чому ППО спрацювало не до кінця під час атаки аеропорту в Одесі.