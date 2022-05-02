Про це, як пише Politeka.net, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"Сьогодні на світанку біля острова Зміїний були знищені два російських катери типу Раптор. Працює Байрактар. Разом до перемоги!" ,- написав Головнокомандувач, опублікувавши також яскраве відео ліквідації ворожих маломірних суден.
За лічені хвилини відео зібрало безліч коментарів: "Молодці, успіхів! Бички сподіваються", "Як файно горять!", "Це відкриття пляжного сезону. Разом до перемоги!", "Спонсор дайвінгу в Чорному морі - ЗСУ", "Зміїний буде для орків Чорнобаївкою?".
Патрульні катери проекту 03160 "Раптор" відносяться до кораблів 4-го рангу у ВМФ ЗС Росії.
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Катери призначені для патрулювання, проведення пошуково-рятувальних операцій, перекидання десанту в прибережній зоні морів, протоках і гирлах річок у світлий і темний час доби при максимальному видаленні до 100 миль від пункту базування. Також вони можуть входити до складу великого десантного корабля або універсального десантного корабля, розташовуючись в док-камері або на борту.
Нагадаємо, в березні такий "Раптор" був відправлений на дно під Маріуполем.
Також повідомлялося, що ворог активізувався в Чорному морі після удару ЗСУ по Зміїному.
Крім того Politeka.net писала, що з'явилося пояснення, чому ППО спрацювало не до кінця під час атаки аеропорту в Одесі.