На узбережжі Чорного моря протягом війни в різних місцях з'являються мертві дельфіни.

Про це повідомляє еколог Іван Русев

Огляд загиблих тварин показав, що на загиблих дельфінах немає слідів сіток або відрізаних хвостів, що дуже показово, коли дельфіни трапляються в браконьєрські сітки і браконьєри їх викидають, як це траплялося раніше.

Дельфіни страждають від дій російських агресорів, які замінували частину акваторії Чорного моря. Потужні снаряди, якими рашисти стріляють з надводних і підводних човнів, а також використання військових гідролокаторів негативно впливає на тварин. Дельфіни потрапляють в зону опромінення навігаційних приладів судна рашистів, що виводить з ладу орган слуху дельфінів. В результаті вони перестають добре сприймати луна-сигнали і орієнтуватися в просторі.

"Судна рашистів можуть використовувати звуки на рівні 200 децибелів і навіть вище, що випускаються спеціальним передавачем на судні. Втративши орієнтацію,» засліплені " тварини приголомшені і втрачають акустичний контроль над середовищем. Вони в паніці можуть викидатися на берег і гинути. У звичайних умовах ці тварини за допомогою відображуваних відлуння-сигналів можуть визначити, що знаходиться попереду – берег, скеля або риба, а в разі ураження слуху вони можуть цього не помітити», – пояснює Іван Русєв.

Дії військово-морського флоту рашистів із застосуванням гідролокаторів призводять до стресової ситуації і загибелі дельфінів.

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