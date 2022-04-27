В Одесском Спасо-Преображенском кафедральном соборе прощаются с погибшей в результате ракетного удара семьей.



В среду, 27 апреля, в Одессе проходит церемония прощания с погибшими от ракетного удара Валерией Глодан, ее трехмесячной дочкой Кирой и ее мамой – Людмилой. Об этом сообщило «Суспільне. Одесса».



Церемония прощания проходит в одесском Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Провести в последний путь Валерию, Киру и Людмилу пришли немало людей.

Известно, что вся семья погибла в результате ракетного удара 23 апреля. Тогда российские военные выпустили по Одессе семь ракет, одна из которых попала в жилой дом. Кроме Валерии, трехмесячной Киры и Людмилы, погибли еще пять человек. Среди них – молодые супруги, которые ждали первенца.

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