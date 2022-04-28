На побережье Черного моря в течение войны в разных местах появляются мертвые дельфины.

Об этом сообщает эколог Иван Русев

Осмотр погибших животных показал, что на погибших дельфинах нет следов сеток или отрезанных хвостов, что очень показательно, когда дельфины попадаются в браконьерские сетки и браконьеры их выбрасывают, как это случалось ранее.

Дельфины страдают от действий российских агрессоров, которые заминировали часть акватории Черного моря. Мощные снаряды, которыми рашисты стреляют из надводных и подводных лодок, а также использование военных гидролокаторов отрицательно влияет на животных. Дельфины попадают в зону облучения навигационных приборов судна рашистов, что выводит из строя орган слуха дельфинов. В результате они перестают хорошо воспринимать эхо-сигналы и ориентироваться в пространстве.

«Суда рашистов могут использовать звуки на уровне 200 децибелов и даже выше, что выпускаются специальным передатчиком на судне. Утратив ориентацию, «ослепленные» животные ошеломлены и теряют акустический контроль над средой. Они в панике могут выбрасываться на берег и гибнуть. В обычных условиях эти животные с помощью отображаемых эхо-сигналов могут определить, что находится впереди – берег, скала или рыба, а в случае поражения слуха они могут этого не заметить», – объясняет Иван Русев.

Действия военно-морского флота рашистов с применением гидролокаторов приводят к стрессовой ситуации и гибели дельфинов.

Напомним, рф согнала в Черное море десятки кораблей: в британской разведке предупредили об опасности.

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