В даний час в Чорноморській оперативній зоні знаходяться близько 20 кораблів ВМФ Росії, в тому числі підводні човни.

Про це, як пише Politeka.net, йдеться в новому зведенні британської розвідки, опублікованому на сторінці Міністерства оборони Великобританії у Twitter.

У розвідці констатують, що, "незважаючи на ганебні втрати десантного корабля "Саратов" і крейсера "Москва", Чорноморський флот Росії зберігає здатність завдавати ударів по українських і прибережних цілях".

Також в Міноборони Великобританії відзначили, що протока Босфор залишається закритою для всіх нетурецьких військових кораблів, що робить Росію нездатною замінити втрачений крейсер "Москва" в Чорному морі.

Нагадаємо, раніше полковник запасу ЗСУ і військовий експерт Олег Жданов повідомив, що боротися з підводними човнами безпосередньо в районі пуску ракет - можливостей немає.

"Вони здійснюють пуск з глибини 50 метрів, але після кожного залпу ці підводні човни заходять в порт, щоб завантажити новий комплект ракет, і там тривалий час знаходяться в надводному положенні. Думаю, якщо у нас буде можливість, ми скористаємося таким фактором і зможемо застосувати наше ракетне озброєння для знищення цих човнів", - запевнив Жданов.

Також Politeka.net писала, що росіяни намагаються врятувати з затонулої "Москви" секретні документи, військове обладнання і ракети.

Крім того Politeka.net повідомляла, що в Одесі попрощалися із загиблою сім'єю.