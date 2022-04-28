В настоящее время в Черноморской оперативной зоне находятся около 20 кораблей ВМФ России, в том числе подлодки.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке британской разведки, опубликованной на странице Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В разведке констатируют, что, "несмотря на позорные потери десантного корабля "Саратов" и крейсера "Москва", Черноморский флот России сохраняет способность наносить удары по украинским и прибрежным целям".

Также в Минобороны Великобритании отметили, что Пролив Босфор остается закрытым для всех нетурецких военных кораблей, что делает Россию неспособной заменить утраченный крейсер "Москва" в Черном море.

Напомним, ранее полковник запаса ВСУ и военный эксперт Олег Жданов сообщил, что бороться с подлодками непосредственно в районе пуска ракет – возможностей нет.

«Они совершают пуск с глубины 50 метров, но после каждого залпа эти подлодки заходят в порт, чтобы загрузить новый комплект ракет, и там длительное время находятся в надводном положении. Думаю, если у нас будет возможность, мы воспользуемся таким фактором и сможем применить наше ракетное вооружение для уничтожения этих лодок», - заверил Жданов.

Также Politeka.net писала, что россияне пытаются спасти с затонувшей «Москвы» секретные документы, военное оборудование и ракеты.

Кроме того Politeka.net сообщала, что в Одессе попрощались с погибшей семьей.