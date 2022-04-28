Найближчий тиждень буде складним з точки зору терактів і диверсій, відповідальність за які росіяни традиційно перекладатимуть на Україну.

Про це попередив військовий журналіст, ексспікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов, пише Сьогодні.

У цьому контексті він згадав про ситуацію в Придністров'ї, звідки можлива потенційна атака росіян. Селезньов також нагадав про «сакральну дату» для путіна і його режиму – 2 травня. У цей день в 2014 році в одеському Будинку профспілок сталася масштабна пожежа з жертвами – цю дату пропаганда спробує обіграти для створення напруги в південній частині України.

У зв'язку з цим ворог почав обстрілювати інфраструктуру Одеської області, пошкодивши міст в районі Затоки. За словами експерта, це істотно ускладнює логістику для армії.

«Нам є що переживати, але ТрО, ЗСУ на молдавсько-українському кордоні можуть адекватно реагувати на виклики влади так званої «Придністровської республіки». Згадайте Крим і ОРДЛО, один і той же сценарій, ті ж методички. Нам залишається робити своє», – підсумував Селезньов.

Нагадаємо, рф зігнала в Чорне море десятки кораблів: в британській розвідці попередили про небезпеку.

Також Politeka.net писала, що росіяни намагаються врятувати з затонулої "Москви" секретні документи, військове обладнання і ракети.

Крім того Politeka.net повідомляла, що в Одесі попрощалися із загиблою сім'єю.