Найближчий тиждень буде складним з точки зору терактів і диверсій, відповідальність за які росіяни традиційно перекладатимуть на Україну.
Про це попередив військовий журналіст, ексспікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов, пише Сьогодні.
У цьому контексті він згадав про ситуацію в Придністров'ї, звідки можлива потенційна атака росіян. Селезньов також нагадав про «сакральну дату» для путіна і його режиму – 2 травня. У цей день в 2014 році в одеському Будинку профспілок сталася масштабна пожежа з жертвами – цю дату пропаганда спробує обіграти для створення напруги в південній частині України.
У зв'язку з цим ворог почав обстрілювати інфраструктуру Одеської області, пошкодивши міст в районі Затоки. За словами експерта, це істотно ускладнює логістику для армії.
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«Нам є що переживати, але ТрО, ЗСУ на молдавсько-українському кордоні можуть адекватно реагувати на виклики влади так званої «Придністровської республіки». Згадайте Крим і ОРДЛО, один і той же сценарій, ті ж методички. Нам залишається робити своє», – підсумував Селезньов.
Нагадаємо, рф зігнала в Чорне море десятки кораблів: в британській розвідці попередили про небезпеку.
Також Politeka.net писала, що росіяни намагаються врятувати з затонулої "Москви" секретні документи, військове обладнання і ракети.
Крім того Politeka.net повідомляла, що в Одесі попрощалися із загиблою сім'єю.