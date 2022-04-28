Ближайшая неделя будет сложной с точки зрения терактов и диверсий, ответственность за которые россияне традиционно будут перекладывать на Украину.

Об этом предупредил военный журналист, эксспикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, пишет Сегодня.

В этом контексте он упомянул о ситуации в Приднестровье, откуда возможна потенциальная атака россиян. Селезнев также напомнил о "сакральной дате" для Путина и его режима – 2 мая. В этот день в 2014 году в одесском Доме профсоюзов произошел масштабный пожар с жертвами – эту дату пропаганда попытается обыграть для создания напряжения в южной части Украины.

В связи с этим враг начал обстреливать инфраструктуру Одесской области, повредив мост в районе Затоки. По словам эксперта, это существенно усложняет логистику для армии.

«Нам есть что переживать, но ТрО, ВСУ на молдавско-украинской границе могут адекватно реагировать на вызовы власти так называемой «Приднестровской республики». Вспомните Крым и ОРДЛО, один и тот же сценарий, те же методички. Нам остается делать свое», – подытожил Селезнев.

Напомним, рф согнала в Черное море десятки кораблей: в британской разведке предупредили об опасности.

Также Politeka.net писала, что россияне пытаются спасти с затонувшей «Москвы» секретные документы, военное оборудование и ракеты.

Кроме того Politeka.net сообщала, что в Одессе попрощались с погибшей семьей.