Як пише Politeka.net, українці вже 61-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Днями, 23 квітня, стало відомо, що по Одесі прилетіли кілька ракет. В результаті атаки загинули кілька людей, а також були поранені. А сьогодні, 25 квітня, голова Одеської ОДА Максим Марченко розповів про нові спроби завдати ударів ракетами. Про це він повідомив у новому відеозверненні, яке опублікував у своєму тг-каналі.

"Вітаю, Одещина. Сьогодні вранці, з боку окупованого Криму, противник намагався завдати удару з комплексу Бастіон по Одеській області. Одна ракета впала у воду, друга була збита нашими підрозділами протиповітряної оборони", - повідомив губернатор.

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