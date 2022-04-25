В Сети появилась первая эхолокационная съемка затонувшего в Черном море российского ракетного крейсера "Москва".

Судя по фото, опубликованными в телеграм-канале «Думская», уничтоженный украинскими ракетами «Нептун» флагман ЧФ РФ опустился на дно левым бортом.

Ссылаясь на слова одесского дайвера-инструктора Ростислава Курочкина, журналисты также сообщают, что, судя по расположению обломков, корпус корабля разломался до столкновения с дном, что говорит о повреждении силового набора в районе надстройки.

При этом интересным также является второй снимок, где видны обломки лежащего неподалеку от крейсера вертолета Ми-26, который, возможно, использовался при попытке тушения пожара на корабле и потерпел крушение.

При этом, напомним, заявлений о потерях вертолетов данного типа от рф не было.

Кто автор данной съемки и кем проводилась эхолокационная разведка дна – неизвестно.

Ранее появились спутниковые снимки места затопления ракетного крейсера.

"Обнаружено точное место затопления российского флагмана "Москва". На снимке, сделанном радарным спутником одной из стран НАТО, можно увидеть место загрязнения моря поверхностно активными веществами - топливом и маслами, которыми покрыта поверхность моря над местом крушения", - прокомментировал кадры советник главы МВД Антон Геращенко.

Напомним, в британской разведке сообщили о ближайших планах оккупантов - что будет с Херсоном.

Также сообщалось, что в российском Брянске вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе.

Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты ввели "рабство" для фермеров.